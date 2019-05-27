Пабат виходить із фракції «Солідарність» у Київраді документ



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Депутат Київради Олександр Пабат Фото: КиевVласть

Заява про вихід Пабата із фракції буде оголошена на найближчому засіданні Київради

Депутат Київської міської ради Олександр Пабат подав заступнику київського міського голови – секретарю Київської міської ради Володимиру Прокопіву заяву про вихід із фракції «Солідарність».

Пабат оприлюднив документ на своїй сторінці у Facebook.

«Добра половина людей в понеділок виглядає, як недобра. Але не я... Заява про вихід з фракції додається», - прокоментував він.

Пабат просить Прокопіва зареєструвати заяву у секретаріаті Київради та оголосити її на найближчому пленарному засіданні.

Як повідомлялося, партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність» перейменують і проведуть її ребрендинг. Нова назва партії – «Європейська солідарність».

Причиною виходу з фракції Пабат назвав нерозуміння цінностей, закладених у нову назву партії «Європейська солідарність».

«Нове ім'я партії, бренду на перший слух звучить як назва нового столичного ЖК ... ЖК «Європейська солідарність» ... Я б ще зрозумів «Єврейську солідарність» - всі по святому писанню один одному - брат, кожну копійку в розвиток, інновації, освіту, медицину. Які з букета європейських цінностей закладені в сенс новонародженої «Європейської солідарності», поки не знають навіть батьки, тобто батьки-засновники. Питання насущне, відкрите: чому не «Українська солідарність»?!» - зазначив він.

Як відомо, фракція «Солідарність» є найчисельнішою у Київраді. Д її складу входили 52 депутати.