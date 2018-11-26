Падіння крана на будівництві у Києві: поліція вивчає обставини інциденту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кран упав на будівництві на Осокорках Фото: Влад Антонов

Внаслідок падіння автокрана загиблих людей немає

На місці падіння автокрана на будівництві на Осокорках для встановлення всіх обставин працювала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«О 15:40 до чергової частини надійшла інформація, що по вул. Зарічна на будівельному майданчику під час проведення робіт впав автокран», - інформують у поліції.

Правоохоронці провели ретельний огляд та поспілкувалися зі свідками. Інформація про загибель людей внаслідок падіння автокрана не відповідає дійсності, зазначили у поліції.

Інформація про падіння автокрана внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Проводиться перевірка.

Раніше стало відомо, що у неділю, 25 листопада, у Києві на будівництві перекинувся будівельний кран. Інцидент стався біля станції метро «Славутич».