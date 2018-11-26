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    Падіння крана на будівництві у Києві: поліція вивчає обставини інциденту

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    Кран упав на будівництві на Осокорках - Падіння крана на будівництві у Києві: поліція вивчає обставини інциденту
    Кран упав на будівництві на Осокорках
    Фото: Влад Антонов

    Внаслідок падіння автокрана загиблих людей немає

    На місці падіння автокрана на будівництві на Осокорках для встановлення всіх обставин працювала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «О 15:40 до чергової частини надійшла інформація, що по вул. Зарічна на будівельному майданчику під час проведення робіт впав автокран», - інформують у поліції.

    Правоохоронці провели ретельний огляд та поспілкувалися зі свідками. Інформація про загибель людей внаслідок падіння автокрана не відповідає дійсності, зазначили у поліції.

    Інформація про падіння автокрана внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Проводиться перевірка.

    Раніше стало відомо, що у неділю, 25 листопада, у Києві на будівництві перекинувся будівельний кран. Інцидент стався біля станції метро «Славутич».

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