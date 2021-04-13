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    Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи

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    Жінка засунула пальці до насадки ручного блендера і застрягла у ній - Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи
    Жінка засунула пальці до насадки ручного блендера і застрягла у ній
    Фото: Київська служба порятунку

    Рятувальники закликають людей не експериментувати зі своїм тілом

    Рятувальника доводиться допомагати людям в неординарних ситуаціях. Як часто це відбувається, розповів командир комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» Дмитро Піхало у програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

    Нагадаємо, на рятувальна служба отримала незвичне прохання від медиків лікарні, що на Петра Запорожця, 26. «Чоловік насунув на статевий орган гайку, а зняти її не зміг. Буває, і це зовсім не смішно! Медики звернулися до нас – самостійно вони не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності», – розповів Піхало.

    Рятувальники допомогли лікарям звільнити чоловіка, який насунув на статевий орган гайку, а зняти її не зміг
    Рятувальники допомогли лікарям звільнити чоловіка, який насунув на статевий орган гайку, а зняти її не зміг

    А нещодавно рятувальникам довелося звільняти пальці жінки, що застрягли в блендері, коли вона його мила.

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    Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи
    Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи
    Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи
    Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи
    Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи
    Пальці в блендері, гайка на статевому органі. Як часто кияни потрапляють у халепи

    «Ми знімаємо каблучки з пальців. Десь з місяць назад їздили в квест-кімнату, де дівчині надягли ошийника, а замок зламався. Ситуації бувають різні, і ми завжди і негайно виїжджаємо на виклик», – розказав Піхало.

    Рятувальники закликають людей не експериментувати зі своїм тілом.

    Раніше «Главком» писав, що у Києві чоловік запхав на свій статевий орган гайку: її знімали медики та рятувальники.

    Теги: Київ рятувальники кияни
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