Головна Київ Новини
search button user button menu button

Парафія св. Миколая відреагувала на чутки про «зруйновані» поховання на Байковому кладовищі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Парафія св. Миколая відреагувала на чутки про «зруйновані» поховання на Байковому кладовищі
Парафія запевняє, що всі роботи проводяться з необхідними дозволами
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

Римсько-католицька парафія пояснила, що відбувається із польськими похованнями на Байковому кладовищі

Римсько-католицька парафія Святого Миколая у Києві спростувала інформацію про нібито руйнування польських поховань на Байковому кладовищі. Раніше в деяких медіа та соцмережах з'явилися повідомлення про знищення могили відомого лікаря та професора Університету св. Володимира Людвіка Гурецького. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на офіційний пресреліз парафії.

Парафія заявила, що оприлюднені відомості не відповідають дійсності. Навпаки, на місці проводяться відновлювальні роботи, спрямовані на збереження та впорядкування каплиці родини Гурецьких, яка була в занедбаному стані та використовувалася як смітник.

Серед інших, про руйнування могили Людвіка Гурецького повідомляв пам'яткоохоронець Дмитро Перов
Серед інших, про руйнування могили Людвіка Гурецького повідомляв пам'яткоохоронець Дмитро Перов
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві
Повідомлення про «руйнування» католицьких поховань на Байковому кладовищі
Повідомлення про «руйнування» католицьких поховань на Байковому кладовищі
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

У парафії запевняють, що всі роботи проводяться з необхідними дозволами. Їхня мета – зберегти пам'ять про видатних представників польської громади Києва. Представники церкви закликали медіа та громадськість використовувати лише перевірені джерела, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей. 

Нагадаємо, на Київщині люди мітингують проти зведення Національного військового меморіального кладовища. Причина – загроза екологічної катастрофи. Місцеві жителі села Мархалівка заявляють, що меморіал зводять на ділянці з високими ґрунтовими водами, які затоплюють могили. 10 серпня у Мархалівці відбулася мирна акція протесту з гаслами «Ні екоциду», «Зупиніть екоцид» та «Героям гідне місце поховання». Активісти вимагають припинити будівництво на болотистій території, де вода постійно виступає на поверхню.

Теги: Київ пам'ять кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Довбенько був призваний на військову службу 1 квітня 2023 року
На війні загинув сапер з Чортківщини. Згадаймо Олександра Довбенька
21 липня, 09:00
У Києві 19-20 липня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 19-20 липня
18 липня, 14:11
У деяких районах Києва через дощ зупинився громадський транспорт
Київ накрила потужна злива, дороги перетворилися на стрімкі річки
20 липня, 16:39
Дорожники проводитимуть поточний ремонт на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Глибочицької
Рух транспорту Глибочицьким проїздом буде частково обмежено до кінця літа (схема)
23 липня, 13:49
У Києві підприємці встановлюють нові об’єкти для торгівлі
Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски
24 липня, 12:48
Жертвами шахраїв, відгукнувшись на рекламні оголошення, стали четверо киян віком від 67 до 83 років
Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема
24 липня, 14:59
Дорожники ремонтуватимуть на вулиці Будіндустрії верхній шар асфальтобетонного покриття
Рух вулицею Будіндустрії у Києві обмежено (схема)
29 липня, 08:19
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з-під завалів будинку дістали першу жертву
31 липня, 06:48
В «Ощадбанку» заперечили інформацію про передачу «Гуліверу» держбанкам
«Ощадбанк» скасував передачу ТРЦ «Гулівер» в управління держбанків
1 серпня, 16:12

Новини

Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено протягом одного дня
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено протягом одного дня
Парафія св. Миколая відреагувала на чутки про «зруйновані» поховання на Байковому кладовищі
Парафія св. Миколая відреагувала на чутки про «зруйновані» поховання на Байковому кладовищі
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)
У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
26K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
13K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3278
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2223
Аляска. Без емоцій

Новини

Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua