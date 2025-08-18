Парафія св. Миколая відреагувала на чутки про «зруйновані» поховання на Байковому кладовищі

Римсько-католицька парафія пояснила, що відбувається із польськими похованнями на Байковому кладовищі

Римсько-католицька парафія Святого Миколая у Києві спростувала інформацію про нібито руйнування польських поховань на Байковому кладовищі. Раніше в деяких медіа та соцмережах з'явилися повідомлення про знищення могили відомого лікаря та професора Університету св. Володимира Людвіка Гурецького. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на офіційний пресреліз парафії.

Парафія заявила, що оприлюднені відомості не відповідають дійсності. Навпаки, на місці проводяться відновлювальні роботи, спрямовані на збереження та впорядкування каплиці родини Гурецьких, яка була в занедбаному стані та використовувалася як смітник.

Серед інших, про руйнування могили Людвіка Гурецького повідомляв пам'яткоохоронець Дмитро Перов фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві

Повідомлення про «руйнування» католицьких поховань на Байковому кладовищі фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

У парафії запевняють, що всі роботи проводяться з необхідними дозволами. Їхня мета – зберегти пам'ять про видатних представників польської громади Києва. Представники церкви закликали медіа та громадськість використовувати лише перевірені джерела, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей.

