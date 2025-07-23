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Рух транспорту Глибочицьким проїздом буде частково обмежено до кінця літа (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту Глибочицьким проїздом буде частково обмежено до кінця літа (схема)
Дорожники проводитимуть поточний ремонт на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Глибочицької
фото: Ігор Кузнєцов/Ти Київ

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 24 липня до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Глибочицьким проїздом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

«Дорожники КП ШЕУ Шевченківського району проводитимуть поточний ремонт на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Глибочицької», – йдеться у повідомленні. 

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 24 липня до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Глибочицьким проїздом
Із 24 липня до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Глибочицьким проїздом
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: благоустрій ремонт дороги Київ

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