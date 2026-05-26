Заступниця голови КМДА виграла суд про захист честі та гідності у телеграм-каналу

Ірина Міллер
Позов заступниці голови КМДА Марини Хонди задовільнено у повному обсязі
фото з Facebook-сторінки Марини Хонди
За рішенням суду засновник ресурсу та компанія-власник Telegram-каналу зобовʼязані опублікувати офіційне спростування фейку щодо Марини Хонди

Сьогодні, 26 травня 2026 року Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив позов заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву адвокатів посадовиці.

Суд визнав недостовірною інформацію, поширену у березні 2025 року на ресурсах популярного українського Telegram-каналу-мільйонника і зобовʼязав відповідачів опублікувати офіційне спростування. У згаданих публікаціях Марину Хонду фактично звинуватили в організації корупційної схеми, пов'язаної з нібито розтратою 60 млн грн із бюджету столиці.

Під час судових засідань засновник телеграм-каналу заперечував факт поширення цієї інформації та намагався спростувати свою причетність до володіння цими ресурсами. Натомість Феміда на підставі численних інтервʼю відповідача, де він публічно підтверджував володіння мережею телеграм-каналів, а також на основі відомостей із Єдиного державного реєстру, визнала його та компанію-власника Telegram-каналу належними відповідачами у справі.

Тепер, за рішенням суду, засновник ресурсу та компанія-власник Telegram-каналу зобовʼязані опублікувати офіційне спростування фейку щодо Марини Хонди на сторінках свого пабліка.

Нагадаємо, навесні 2025 року в соцмережах з’явилося скандальне відео, на якому, за інформацією ЗМІ, чиновники Київська міська державна адміністрація з підрозділу туризму розпивають алкоголь у службовому кабінеті. За офіційною інформацією КМДА, відео датоване 2022 роком і було зроблене в кабінеті Марини Радової – директорки Управління туризму та промоцій. Після публікації відео Радова подала заяву на звільнення.

Водночас заступниця голови КМДА, Марина Хонда, яка фігурувала в підписах під відео, заявила, що не була присутня на записах; наполягає, що її ім’я використали і спаплюжили. За словами заступниці мера, кадри – частина «системної інформаційної атаки», їй невідомі обставини появи відео у мережі, а будь-яка згадка її імені серед учасників – неправдива. 

Окрім позову проти телеграм-каналу-мільйонника, через поширення згаданого фейку Марина Хонда ініціювала ще один судовий процес. Він стосується допису у Facebook від 19 квітня 2025 року, який оприлюднив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов. У публікації він також звинувачив Хонду у нібито участі в «кабінетному застіллі». Як повідомив «Главкому» адвокат заступниці мера Юрій Радзієвський, під час судових засідань Бахматов фактично визнав, що помилився.

«У межах судового розгляду відповідач у своїх процесуальних документах зазначив, що спочатку помилково вважав, ніби на відео присутня Марина Хонда, однак згодом визнав, що це не так», – зазначив захисник.

Попри це, після судового засідання 9 грудня 2025 року Бахматов опублікував відеозвернення, де заявив про нібито «тиск» на нього. У відповідь сторона Марини Хонди наголосила, що жодного тиску немає, а йдеться виключно про притягнення до відповідальності за поширення недостовірної інформації у судовому порядку.

«Главком» звертався до голови Деснянської РДА Максима Бахматова з проханням прокоментувати, чи планує він публічно вибачитися перед посадовицею, проте керівник району відмовився від телефонних коментарів, зазначивши, що готовий відповідати лише письмово і за офіційним запитом.

Теги: Київ суд місцева влада скандал КМДА столиця Марина Хонда

