У Києві зросла кількість жертв нічної атаки

До двох зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворога на столицю

Нічна атака на Київ забрала життя щонайменше двох людей

Кількість жертв масованого комбінованого обстрілу столиці, який Російська Федерація здійснила в ніч на 24 травня, збільшилася. Наразі відомо про другу жертву атаки на Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Станом на цю годину Віталій Кличко підтвердив, що внаслідок нічних ракетно-дронових ударів по столиці загинули двоє людей. Раніше повідомлялося про одну жертву.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

Очільник столиці зазначив, що кількість поранених станом на цю годину зросла. За словами Віталія Кличка, ніч для Києва була по-справжньому жахливою, а міські медичні служби працюють на межі можливостей.

Як повідомляли раніше, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками – пошкодження зафіксовано в усіх районах міста.

Пошкодження по районах

Найбільше постраждав Шевченківський район: уламки ракети впали на 9-поверховий житловий будинок між восьмим і дев'ятим поверхами та на 24-поверхівку, пошкоджено скління в кількох будинках, офісний центр та автомобілі на парковці. На території двох шкіл також спалахнули пожежі, а загоряння на газовій трубі між житловими будинками оперативно ліквідували.

В Оболонському районі безпілотник влучив у 16-поверховий будинок на рівні 12-13 поверху та в одноповерховий приватний будинок – в обох випадках виникли пожежі; ще один дрон впав і загорівся біля житлового будинку, вогонь поширився на будівлю.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку, безпілотник влучив у приватний будинок, також постраждали складська будівля та гаражний кооператив. У Деснянському – удари по супермаркету та торговому центру.

‼️У Києві пожежі та руйнування сталися на понад 40 локаціях. Одна людина загинула, ще 21 — постраждала, — ДСНС



▪️Шевченківський р-н.: уражено 5-поверхівку, сталося руйнування та пожежа з 1 по 5 поверхи. Одна людина загинула, ще троє постраждали.

▪️Дарницький: на одній з локацій… pic.twitter.com/kAN1Huk8TB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 24, 2026

У Солом'янському безпілотник влучив у 24-поверховий будинок на рівні 23-го поверху, є руйнування конструкцій. У Печерському районі після влучання в 20-поверхівку спалахнула пожежа.

У Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову в двох місцях; у Святошинському – на одноповерховий приватний будинок; у Голосіївському – на дах 24-поверхівки; у Дарницькому постраждали гуртожиток, нежитлові приміщення, СТО та припарковані автівки.

Метро та інфраструктура

Через пошкодження наземного вестибюлю вибуховою хвилею станція «Лук'янівська» тимчасово зачинена для пасажирів. Обмежено також вхід з боку Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик». Після відбою тривоги метрополітен розпочав відновлювальні роботи.

