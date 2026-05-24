У Києві росіяни пошкодили Київський театр опери та балету, вистави скасовані

Виставу перенесено на іншу дату, про яку буде повідомлено додатково

У Києві внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації 24 травня зафіксовано пошкодження будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету (Київська опера). Через руйнування історичної будівлі закладу адміністрація змушена терміново змінити графік роботи та скасувати найближчі заходи. Про це театр офіційно повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Повідомляється, що у неділю, 24 травня, о 12:00 на сцені театру мав відбутися запланований показ популярного дитячого балету «Дюймовочка» композитора Юхима Русинова. Наразі цей захід офіційно скасовано.

У зв’язку з пошкодженням будівлі театру, внаслідок нічної масованої атаки, ми вимушені скасувати сьогоднішній показ балету «Дюймовочка», – йдеться у дописі.

Адміністрація Київського муніципального академічного театру опери та балету заспокоїла глядачів – усі придбані раніше квитки залишаються абсолютно дійсними. Виставу не скасовують назовсім, а лише переносять на іншу дату, яку обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Нині на території культурної установи триває оцінка масштабів руйнувань, завданих вибуховою хвилею та уламками. Спеціальні служби працюють над усуненням наслідків атаки та перевіряють безпеку внутрішніх приміщень для відновлення повноцінної діяльності театру. За попередньою інформацією, відомостей про постраждалих серед працівників немає.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету (Київська опера) – театр у Києві, був створений у 1982 році під назвою Державний дитячий музичний театр. Театр став першим (і наразі єдиним) в Україні та другим у світі подібного профілю. З 2019 року театр позициціонується як Київська опера, дотримується політики виконання творів світового оперного репертуару українською мовою.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня здійснили чергову атаку на будівлю посольства Азербайджанської Республіки в Україні, розташоване в Києві. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків у дипломатичному представництві вибито вікна, а сама будівля зазнала суттєвих зовнішніх пошкоджень.

Також внаслідок вибухової хвилі від російських ракет серйозних руйнувань зазнали приміщення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Особливого трагізму ситуації додає те, що саме цьогоріч найстаріша літературознавча установа країни відзначає свій 100-річний ювілей.