Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві росіяни пошкодили Київський театр опери та балету, вистави скасовані

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Києві росіяни пошкодили Київський театр опери та балету, вистави скасовані
Київський муніципальний академічний театр опери і балету
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Виставу перенесено на іншу дату, про яку буде повідомлено додатково

У Києві внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації 24 травня зафіксовано пошкодження будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету (Київська опера). Через руйнування історичної будівлі закладу адміністрація змушена терміново змінити графік роботи та скасувати найближчі заходи. Про це театр офіційно повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Повідомляється, що у неділю, 24 травня, о 12:00 на сцені театру мав відбутися запланований показ популярного дитячого балету «Дюймовочка» композитора Юхима Русинова. Наразі цей захід офіційно скасовано.

У зв’язку з пошкодженням будівлі театру, внаслідок нічної масованої атаки, ми вимушені скасувати сьогоднішній показ балету «Дюймовочка», – йдеться у дописі.

Адміністрація Київського муніципального академічного театру опери та балету заспокоїла глядачів – усі придбані раніше квитки залишаються абсолютно дійсними. Виставу не скасовують назовсім, а лише переносять на іншу дату, яку обіцяють оприлюднити найближчим часом.

У Києві росіяни пошкодили Київський театр опери та балету, вистави скасовані фото 1

Нині на території культурної установи триває оцінка масштабів руйнувань, завданих вибуховою хвилею та уламками. Спеціальні служби працюють над усуненням наслідків атаки та перевіряють безпеку внутрішніх приміщень для відновлення повноцінної діяльності театру. За попередньою інформацією, відомостей про постраждалих серед працівників немає.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету (Київська опера) – театр у Києві, був створений у 1982 році під назвою Державний дитячий музичний театр. Театр став першим (і наразі єдиним) в Україні та другим у світі подібного профілю. З 2019 року театр позициціонується як Київська опера, дотримується політики виконання творів світового оперного репертуару українською мовою.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня здійснили чергову атаку на будівлю посольства Азербайджанської Республіки в Україні, розташоване в Києві. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків у дипломатичному представництві вибито вікна, а сама будівля зазнала суттєвих зовнішніх пошкоджень.

Також внаслідок вибухової хвилі від російських ракет серйозних руйнувань зазнали приміщення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Особливого трагізму ситуації додає те, що саме цьогоріч найстаріша літературознавча установа країни відзначає свій 100-річний ювілей.

Читайте також:

Теги: Київ театр вистава оперета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дві білі труни із світлинами сестер Віри та Любави Яковлєвих та букетами квітів у Михайлівському Золотоверхому
Київ попрощався з доньками полеглого захисника, яких вбила російська ракета 14 травня (фото)
19 травня, 17:28
Безпілотник Raybird від компанії Skyeton
Російська атака знищила київський офіс виробника дронів: заява компанії Skyeton
15 травня, 01:49
Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
13 травня, 14:44
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на лінію «101» о 09:26
У центрі столиці через коротке замикання загорілося масажне крісло
7 травня, 15:18
19 об’єктів власники демонтували самостійно.
У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше
4 травня, 13:37
У Святошинському районі Києва невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля та втік з місця події
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: оголошено спецоперацію із затримання підозрюваного
1 травня, 15:59
Працівники ШЕУ ремонтуватимуть проїжджу частину на ділянці від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка
Рух Лісовим проспектом частково обмежено через ремонт (схема)
29 квiтня, 09:09
Рятувальники та медики працюють на місці падіння дронів у Києві 28 квітня 2026 року
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня
28 квiтня, 16:09
У мобільному пункті вакцинації можна отримати консультацію лікаря та зробити щеплення
Безкоштовні тести та щеплення: де та коли працюватиме мобільний пункт вакцинації у Києві
27 квiтня, 11:15

Новини

Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео)
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео)
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
Через атаку ворога закривається Національний художній музей (фото)
Через атаку ворога закривається Національний художній музей (фото)
«Буде нагода швидко відновити»: пошкоджено Головпоштамт на Майдані Незалежності
«Буде нагода швидко відновити»: пошкоджено Головпоштамт на Майдані Незалежності
Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії
Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua