Перейменування вулиці на честь Героя Олексія Брехта: у Вишгороді оголошено дату слухань

У Вишгороді відбудуться громадські слухання щодо присвоєння одній із вулиць міста імені Героя України Олексія Брехта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву НЕК «Укренерго».

З ініціативою про увічнення пам'яті енергетика спільно виступили компанія «Укренерго» та народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, які звернулися до Вишгородської міської ради. У відповідь мерія підготувала розпорядження про проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Дніпровської на вулицю Олексія Брехта.

Коли і де відбудуться слухання

Громадське обговорення та слухання щодо присвоєння вулиці Дніпровській імені Героя України Олексія Брехта призначено на 16 червня 2026 року.

Час початку: 15:00.

Місце проведення: м. Вишгород, площа Шевченка, 1 (приміщення адміністративного будинку, 2-й поверх, великий зал засідань).

Долучитися до обговорення та висловити свою позицію запрошують усіх небайдужих жителів міста.

Рятував країну від темряви: що відомо про Олексія Брехта

Олексій Брехт був одним із тих фахівців, завдяки яким українська енергосистема вистояла під час масованих російських атак. Він особисто координував аварійно-відновлювальні роботи та шукав нестандартні технічні рішення, які дозволяли повертати світло у домівки мільйонів українців навіть після найважчих ворожих ударів. Колеги згадують, що за кожним відновленням живлення стояла цілодобова робота без сну та вихідних під постійною загрозою нових обстрілів.

Життя енергетика обірвалося 21 січня 2026 року – Олексій Брехт загинув під час виконання службових обов’язків внаслідок удару по енергетичному об’єкту на Київщині.

Брехт тривалий час жив разом із родиною у Вишгородській громаді, тут мешкають його друзі та багато колег. На місцевому цвинтарі Герой знайшов і свій останній спочинок. Для громади міста це перейменування є виявом глибокої вдячності людині, яка віддала життя, рятуючи країну від блеквауту.

Член правління НЕК «Укренерго» та колишній керівник компанії Олексій Брехт помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії. З вересня 2024 року по червень 2025 року Брехт тимчасово виконував обовʼязки голови правління компанії.

Професійну кар’єру Олексій Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС. Пізніше очолював відокремлений підрозділ Укренерго «Науково-проектний центр розвитку ОЕС України», до функцій якого входила розробка стандартів в електроенергетичній галузі, розробка плану розвитку мереж всієї енергосистеми України з урахуванням сучасних тенденцій із забезпечення стійкості та надійності її роботи.

У 2011-2016 роках працював в НЕК «Укренерго», де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики. Систематизував та вдосконалив процеси розвитку мережі енергосистеми України, політику приєднання електроустановок до магістральних електричних мереж, вперше організував розробку та впровадження технічної політики Укренерго.

Ґрунтовний досвід роботи отримав на посаді керівника служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми (ЦЕС) Укренерго, де займався питаннями планування і розвитку основної мережі, приєднанням електроустановок до електричних мереж. Також має досвід роботи диспетчером та керівником диспетчерської служби.

Здобув інженерну освіту за спеціальністю «Електричні станції» в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України колишньому очільнику «Укренерго» Олексію Брехту, який загинув під час відновлення одного з енергообʼєктів, пошкоджено після обстрілу РФ.