Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)
Біля руїн будинку, який став епіцентром трагедії, жителі столиці облаштували стихійний меморіал
скриншот відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

15 травня 2026 року у столиці оголошено День жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто

Київ сьогодні у жалобі. До багатоповерхівки у Дарницькому районі, де лише сьогодні вранці завершили пошукову операцію, ідуть люди. Вони несуть квіти, м'які іграшки та лампадки в пам'ять про 24 загиблих внаслідок масованої атаки РФ 14 травня. Про це повідомляє «Главком».

Біля руїн будинку, який став епіцентром трагедії, жителі столиці облаштували стихійний меморіал. Сюди приносять квіти та м'які іграшки – у пам'ять про трьох дітей, чиї життя забрала російська ракета. Кияни не стримують емоцій, дехто стає на коліна перед місцем трагедії.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Киянка Тетяна прийшла з квітами вшанувати пам’ять своєї подруги. «Її знайшли о 19:00. Її та її чоловіка. А о 4:00 знайшли рідну сестру колеги моєї мами. Тут багато моїх знайомих живе», – додала жінка.

Поруч можна побачити альбоми з сімейними фото, які склали на місці трагедії. Їх дістали рятувальники під час розбору завалів будинку. 
 

Також сьогодні місце трагедії відвідав президент України Володимир Зеленський. «Вшанував пам’ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор», – зазначив він.

Президент вшанував пам’ять 24 загиблих, серед яких троє дітей
Президент вшанував пам’ять 24 загиблих, серед яких троє дітей
фото: V_Zelenskiy_official

Поряд із місцем скорботи тривають міські роботи: комунальники прибирають свіжоскошену траву, а підрозділи ДСНС продовжують розбирати аварійні конструкції будинку.

Нагадаємо, що п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто. У столиці суворо заборонені будь-які розважальні заходи, концерти та святкування.

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. 

У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео) фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Теги: обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Озброєне суспільство чи слабка держава: вибір після теракту в Києві
Озброєне суспільство чи слабка держава: вибір після теракту в Києві
20 квiтня, 07:41
За допомогою розсувної драбини рятувальники евакуювали людей із палаючої квартири
Пожежа на вулиці Юхновського: з палаючої квартири врятовано чотирьох людей (фото)
15 квiтня, 11:10
Повністю завершити капітальний ремонт планується упродовж наступного року
На проспекті Лобановського рух транспорту обмежено через ремонт
17 квiтня, 08:44
На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД
У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях
18 квiтня, 17:25
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
Відділення в Комишувасі відкрили партнери «Нової пошти» – батько та син – Микола та Кіріл Грабки
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови
24 квiтня, 10:19
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 2-3 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
2 травня, 07:04
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
6 травня, 13:52
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
Вчора, 07:07

Новини

Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)
Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)
Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)
Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена: офіційні дані про наслідки атаки
Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена: офіційні дані про наслідки атаки
Київ: через атаку РФ загинули 24 людини (оновлено)
Київ: через атаку РФ загинули 24 людини (оновлено)
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua