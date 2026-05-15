У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

15 травня 2026 року у столиці оголошено День жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто

Київ сьогодні у жалобі. До багатоповерхівки у Дарницькому районі, де лише сьогодні вранці завершили пошукову операцію, ідуть люди. Вони несуть квіти, м'які іграшки та лампадки в пам'ять про 24 загиблих внаслідок масованої атаки РФ 14 травня. Про це повідомляє «Главком».

Біля руїн будинку, який став епіцентром трагедії, жителі столиці облаштували стихійний меморіал. Сюди приносять квіти та м'які іграшки – у пам'ять про трьох дітей, чиї життя забрала російська ракета. Кияни не стримують емоцій, дехто стає на коліна перед місцем трагедії.

Киянка Тетяна прийшла з квітами вшанувати пам’ять своєї подруги. «Її знайшли о 19:00. Її та її чоловіка. А о 4:00 знайшли рідну сестру колеги моєї мами. Тут багато моїх знайомих живе», – додала жінка.

Поруч можна побачити альбоми з сімейними фото, які склали на місці трагедії. Їх дістали рятувальники під час розбору завалів будинку.



😓На місці трагедії у Дарницькому районі Києва люди несуть все більше і більше квітів та іграшок



Також, альбоми загиблих із сімейними фото склали на місці трагедії, світлини дістали з-під завалів будинку. pic.twitter.com/aaaESBFizX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2026

Також сьогодні місце трагедії відвідав президент України Володимир Зеленський. «Вшанував пам’ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор», – зазначив він.

Президент вшанував пам’ять 24 загиблих, серед яких троє дітей фото: V_Zelenskiy_official

Поряд із місцем скорботи тривають міські роботи: комунальники прибирають свіжоскошену траву, а підрозділи ДСНС продовжують розбирати аварійні конструкції будинку.

Нагадаємо, що п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто. У столиці суворо заборонені будь-які розважальні заходи, концерти та святкування.

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.