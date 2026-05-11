Ножове поранення киянина на столичному Подолі: нападника затримано

glavcom.ua
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою
фото: Національна поліція України/Facebook

На столичному Подолі невідомий вдарив ножем місцевого мешканця

Столичні поліцейські затримали іноземця, який із ножем напав на киянина та тяжко його травмував. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що пізно ввечері до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на столичному Подолі невідомий вдарив ножем місцевого мешканця.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що нападник разом із компанією підійшов до хлопця, який сидів на лавці, та почав провокувати конфлікт. У подальшому зловмисник раптово вдарив 22-річного хлопця ножем у живіт та втік. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували медики.

Під час першочергових слідчих дій оперативники Подільського управління поліції та столичного главку спільно з працівниками кримінального аналізу встановили особу зловмисника – 29-річного іноземця. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено ніж.

Ніж, вилучений під час обшуків
Слідчі за підтримки спецпідрозділу ППОП № 1 затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження небезпечне для життя в момент заподіяння. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. 

Нагадаємо, правоохоронці Києва повідомили про підозру двом чоловікам, які влаштували збройний конфлікт у Подільському районі столиці. Подія сталася на минулих вихідних у дворі житлового комплексу на вулиці Сергія Данченка. 

Раніше також повідомлялося, що у Святошинському районі Києва між водіями стався конфлікт, під час якого чоловік відкрив стрілянину в бік іншого автомобіля.  За попередньою інформацією, між водіями Mercedes та Skoda виник конфлікт. Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку іншої автівки та поїхав.

Теги: Київ кримінал поліція конфлікт

