Китай відреагував на погрози Росії масованими ударами по Києву

Єгор Голівець
Речниця МЗС КНР Мао Нін не стала говорити про евакуацію дипломатів
фото: МЗС Китаю
Пекін закликав до стриманості, але не відповів щодо евакуації дипломатів із Києва

Міністерство закордонних справ Китаю після нових погроз Росії щодо масованих ударів по Києву закликало сторони «утриматися від ескалації», однак не відповіло, чи планує Пекін евакуювати своїх дипломатів зі столиці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці МЗС КНР Мао Нін.

За словами посадовиці, Китай продовжує виступати за переговорний шлях завершення війни. «Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту», – заявила дипломатка.

Також у Пекіні традиційно закликали сторони «спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації». Водночас на уточнююче запитання щодо можливої евакуації китайських дипломатів із Києва Мао Нін прямої відповіді не дала.

Напередодні Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що можливі удари РФ по дипломатичних установах у Києві будуть розцінюватися як свідомі та навмисні дії. У Варшаві попередили, що атаки на дипломатичні представництва матимуть серйозні міжнародні та правові наслідки для Росії.

Українське відомство, своєю чергою, подякувало іноземним дипломатичним місіям, які продовжують працювати в Україні під час війни, та заявило про готовність допомогти з додатковими заходами безпеки для диппредставництв.

Речник МЗС України Георгій Тихий у саркастичному дописі в X заявив, що Росія бомбардує Київ практично щотижня вже понад чотири роки, тому нові погрози Кремля не є чимось принципово новим.

Нагадаємо, Росія продовжує регулярно здійснювати масовані ракетні та дронові атаки по території України. За даними Le Monde, українська та американська розвідки іноді отримують інформацію про підготовку таких ударів за кілька днів або навіть тиждень до їхнього проведення. 

