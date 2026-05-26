Рух транспорту в Києві після обстрілу 24 травня: де вже відкрито проїзд

glavcom.ua
Аварійно-відновлювальні роботи у Києві після масованого обстрілу 24 травня 2026року завершено
фото: ДСНС києва
Після масованого ракетно-дронового удару по столиці, що стався 24 травня 2026 року, в Києві поступово відновлюють рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Зазначається, що правоохоронці та комунальні служби вже повністю відкрили для проїзду кілька важливих транспортних артерій міста.

Зокрема, рух повністю відновлено на таких ділянках:

  • Гаванський міст – проїзд вільний в обох напрямках;
  • Вулиця Юрія Іллєнка – на відрізку від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Глибочицькою;
  • Вулиця Дегтярівська – від перехрестя з вулицею Зоологічною до перехрестя з вулицею Юрія Іллєнка;
  • Вулиця Білоруська – від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Дегтярівською;
  • Вулиця Зрошувальна – на ділянці від перехрестя з вулицею Академіка Горбунова.

Водіїв просять бути уважними на дорогах, зважати на дорожні знаки та сигнали регулювальників.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку. 

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення». 

До слова, посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі. 

