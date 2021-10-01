Банани зупинили ескалатор метро в Києві

У київському метро ескалатори капітально ремонтуються кожні 10-11 років

За місяць ескалатори київського метро зупинялися майже 200 разів через потрапляння сторонніх предметів

За вересень цього року ескалатори в київському метро зупинялися 580 разів з різних причин, повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, у 60 випадках пасажири скористалися ручкою «Стоп» без необхідності.

Ще 257 разів зупинки здійснювалися працівниками з метою запобігання травмування пасажирів.

Крім того, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів.

Металеві сторонні предмети часто стають причиною зупинки ескалаторів метро. Фото: Київський метрополітен

З настанням холодів поли довгого одягу можуть ставати причиною зупинки ескалаторів.

Київський метрополітен закликає пасажирів дотримуватися правил користування ескалатором, а саме:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях;

не бігати;

тримати дітей за руку;

підтримувати поли довгого одягу.

Також у метрополітені нагадують, що наразі на станціях «Лук’янівська» та «Олімпійська» тривають капітальні ремонти ескалаторів, які проходять раз у 100-150 тис. км або кожні 10-11 років.

Також у столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури на шести станціях.