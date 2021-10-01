Банани зупинили ескалатор метро в Києві
За місяць ескалатори київського метро зупинялися майже 200 разів через потрапляння сторонніх предметів
За вересень цього року ескалатори в київському метро зупинялися 580 разів з різних причин, повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».
Так, у 60 випадках пасажири скористалися ручкою «Стоп» без необхідності.
Ще 257 разів зупинки здійснювалися працівниками з метою запобігання травмування пасажирів.
Крім того, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів.
З настанням холодів поли довгого одягу можуть ставати причиною зупинки ескалаторів.
Київський метрополітен закликає пасажирів дотримуватися правил користування ескалатором, а саме:
- триматися за поручень;
- не заступати за обмежувальну лінію;
- не сидіти на східцях;
- не бігати;
- тримати дітей за руку;
- підтримувати поли довгого одягу.
Також у метрополітені нагадують, що наразі на станціях «Лук’янівська» та «Олімпійська» тривають капітальні ремонти ескалаторів, які проходять раз у 100-150 тис. км або кожні 10-11 років.
Також у столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури на шести станціях.