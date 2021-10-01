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    Банани зупинили ескалатор метро в Києві

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    У київському метро ескалатори капітально ремонтуються&nbsp;кожні 10-11 років - Банани зупинили ескалатор метро в Києві
    У київському метро ескалатори капітально ремонтуються кожні 10-11 років
    Фото з відкритих джерел

    За місяць ескалатори київського метро зупинялися майже 200 разів через потрапляння сторонніх предметів

    За вересень цього року ескалатори в київському метро зупинялися 580 разів з різних причин, повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Так, у 60 випадках пасажири скористалися ручкою «Стоп» без необхідності.

    Ще 257 разів зупинки здійснювалися працівниками з метою запобігання травмування пасажирів.

    Крім того, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів.

    Металеві сторонні предмети часто стають причиною зупинки ескалаторів метро. Фото: Київський метрополітен
    Металеві сторонні предмети часто стають причиною зупинки ескалаторів метро. Фото: Київський метрополітен

    З настанням холодів поли довгого одягу можуть ставати причиною зупинки ескалаторів.

    Київський метрополітен закликає пасажирів дотримуватися правил користування ескалатором, а саме:

    • триматися за поручень;
    • не заступати за обмежувальну лінію;
    • не сидіти на східцях;
    • не бігати;
    • тримати дітей за руку;
    • підтримувати поли довгого одягу.

    Також у метрополітені нагадують, що наразі на станціях «Лук’янівська» та «Олімпійська» тривають капітальні ремонти ескалаторів, які проходять раз у 100-150 тис. км або кожні 10-11 років.

    Також у столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури на шести станціях.

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    Теги: Київ метро ремонт аварія
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    Банани зупинили ескалатор метро в Києві