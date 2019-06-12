Пекельна спека у Києві: де у місті встановлено охолоджуючі рамки (список)



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Водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару

Синоптики прогнозують ще тиждень спеки у Києві, а підприємства КО «Київзеленбуд» рятують киян арками, що розпилюють воду. Про це повідомляє пресслужба «зеленбудівців».

Вже такі знайомі і улюблені дітлахами і дорослими арки із прохолодною водою, що розпилюється знову з’явилися у парках та скверах Києва.

Місця прохолоди і свіжості вже розміщено у парках:

«Рильського» у Голосіївському районі,

«Перемога», «Шумського», «Аврора» у Дніпровському районі,

«Відрадний» та ім. Островського у Соломʼянському районі,

парк «Молодіжний» та «Деснянський» у однойменному районі,

парк ім. Т. Шевченка у Шевченківському районі,

Маріїнський і Хрещатий у Печерському районі,

сквер на Щекавицькій та Сагайдачного у Подільському районі

на проспекті Перемоги, 97 біля адміністрації у Святошинському районі,

сквер по вул. М. Тимошенка біля адміністрації Оболонського району.

«До речі, усі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків. Тож приходьте та охолоджуйтесь, бо така водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару», - зазначили у «Київзеленбуді».

Нагадаємо, «Главком» уже повідомляв про рамки-розпилювачі, встановлені у парках «Перемога», «Аврора» та парку по вул. Шумського.