Перед судом постане фермер, який задушив свого робітника

Суд обрав фермеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Фермеру оголошено підозру в низці тяжких злочинів

Правоохоронці Бучанського району направили до суду обвинувальний акт стосовно макарівського фермера, який підозрюється у вбивстві свого працівника. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наприкінці листопада 2020 року керівник фермерського підприємства селища Макарів під час сварки зі своїм працівником задушив його. Намагаючись ввести в оману слідство, фермер надавав покази, згідно з якими він, нібито рятуючи свого працівника від епілептичного нападу, випадково спричинив йому тілесні ушкодження.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, правоохоронці встановили всі обставини події та зібрали необхідні факти для повідомлення винуватцю про підозру. Суд обрав фермеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на початку серпня 2019 року фермер, перебуваючи в селищі Лозовик, наніс тілесні ушкодження в область очей раніше незнайомому водієві авто Chery Amulet. У результаті отриманих травм потерпілий втратив зір на ліве око.

Крім того, чоловік відібрав паспорт в іншого робітника підприємства, який працював там за домовленістю.

Під час проведення санкціонованих обшуків у чоловіка виявлено та вилучено наркотичний засіб канабіс, а також посіви конопель.

Встановлено, що фермер і раніше притягувався до кримінальної відповідальності

Поліцейські Бучанського районного управління поліції за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури вручили чоловіку підозри за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та за ч.3 ст. 357 (Викрадення, привласнення вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України та 19 листопада направили обвинувальний акт до суду.

Як повідомлялося, влітку цього року на Дніпропетровщині банда із п’яти зловмисників напала на будинок фермера. Спочатку катували 67-річного чоловіка, аби він віддав їм гроші, а в сусідній кімнаті душили його дружину. Згодом чоловіка вбили, а сейф відкрили ломом, дружині загиблого вдалось вижити.