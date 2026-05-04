Програма «СвітлоДім»: стартувало подання звітів про використання коштів

Від сьогодні, 4 травня, співвласники багатоквартирних будинків, які отримали допомогу за урядовою програмою «СвітлоДім», можуть подати звіт про використання коштів. Йдеться про фінансування на закупівлю альтернативних джерел електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Як подати звіт?

Звіт подається онлайн – через особистий кабінет отримувача на порталі «Дія». Можливість подання активується після використання коштів і з’являється в особистому кабінеті заявника.

Міністерство наголошує, що звіт подає уповноважена особа або керівник від імені співвласників, яка подавала заявку на отримання допомоги. У ньому потрібно коротко вказати, як використані кошти, додати документи про купівлю обладнання та підписати звіт електронним підписом.

«Частина інформації у звіті підтягнеться автоматично – назва отримувача, адреса будинку та дані рішення про надання допомоги. Окремо потрібно буде внести дані про придбане обладнання: його назву, серійний номер (за наявності), кількість, вартість одиниці та загальну вартість всього придбаного за кошти допомоги обладнання з урахуванням ПДВ», – йдеться у повідомленні.

Звіт має підтвердити головне: обладнання куплене, встановлене і працює.

Для цього потрібно додати:

документи про покупку (договори (за наявності), накладні або акти приймання-передачі);

рішення співвласників про затвердження звіту;

фото встановленого обладнання.

«Система перевірить, чи все заповнено правильно. Якщо буде помилка або не вистачатиме документів – з’явиться повідомлення, що саме потрібно виправити. Подати звіт можна лише після заповнення всіх полів, завантаження документів і підписання КЕП. Після цього він отримає статус «Подано». Подання звіту є фінальним етапом, при цьому сам звіт не передбачає ухвалення окремого рішення за результатами його подання», – пояснює Мінрозвитку.

За умовами програми кошти потрібно використати протягом 45 днів, а звіт подати – протягом 30 днів після встановлення обладнання (але не пізніше 20 грудня 2026 року).

Нагадаємо, в Україні у січні стартувала програма «СвітлоДім».

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширив програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.