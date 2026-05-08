Енергонезалежність університетів. Свириденко зробила заяву про фінансування проєктів

Очільниця уряду: Безперервність освіти – це складова розвитку людського капіталу та підготовки якісних фахівців для української економіки

Голова уряду Юлія Свириденко повідомила про зустріч із ректорами найбільших закладів вищої освіти щодо підготовки до наступної зими. Пріоритет – безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко.

«Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова, і ця робота має стати системною по всій країні», – йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, для цього уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів, зокрема 100 млн грн – на розробку проєктно-кошторисної документації.

«МОН спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації. Безперервність освіти – це складова розвитку людського капіталу та підготовки якісних фахівців для української економіки навіть в умовах викликів повномасштабної війни», – підсумувала голова уряду.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, представниками Мінфіну й Міненерго щодо облаштування автономних джерел живлення у школах і вишах. «Ідеться не лише про можливість генерувати електроенергію, але й спроможність її накопичувати. Ми будуємо нову архітектуру української енергосистеми, в основі якої – самодостатні «енергетичні соти», які здатні функціонувати автономно навіть під час блекаутів», – наголосив міністр.