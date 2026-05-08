Енергонезалежність університетів. Свириденко зробила заяву про фінансування проєктів
Свириденко наголосила, що уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Очільниця уряду: Безперервність освіти – це складова розвитку людського капіталу та підготовки якісних фахівців для української економіки

Голова уряду Юлія Свириденко повідомила про зустріч із ректорами найбільших закладів вищої освіти щодо підготовки до наступної зими. Пріоритет – безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко.

«Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова, і ця робота має стати системною по всій країні», – йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, для цього уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів, зокрема 100 млн грн – на розробку проєктно-кошторисної документації.

«МОН спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації. Безперервність освіти – це складова розвитку людського капіталу та підготовки якісних фахівців для української економіки навіть в умовах викликів повномасштабної війни», – підсумувала голова уряду. 

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, представниками Мінфіну й Міненерго щодо облаштування автономних джерел живлення у школах і вишах. «Ідеться не лише про можливість генерувати електроенергію, але й спроможність її накопичувати. Ми будуємо нову архітектуру української енергосистеми, в основі якої – самодостатні «енергетичні соти», які здатні функціонувати автономно навіть під час блекаутів», – наголосив міністр.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

