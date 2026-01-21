Загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт

Брехт пропрацював в енергетичному секторі понад 25 років

Загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. За даними ЗМІ, він помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Економічну правду».

«Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК «Укренерго» – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора», – йдеться в заяві Міненерго.

З вересня 2024 року по червень 2025 року Брехт тимчасово виконував обовʼязки голови правління компанії.

Професійну кар’єру Олексій Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС. Пізніше очолював відокремлений підрозділ Укренерго «Науково-проектний центр розвитку ОЕС України», до функцій якого входила розробка стандартів в електроенергетичній галузі, розробка плану розвитку мереж всієї енергосистеми України з урахуванням сучасних тенденцій із забезпечення стійкості та надійності її роботи.

У 2011-2016 роках працював в НЕК «Укренерго», де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики. Систематизував та вдосконалив процеси розвитку мережі енергосистеми України, політику приєднання електроустановок до магістральних електричних мереж, вперше організував розробку та впровадження технічної політики Укренерго.

Ґрунтовний досвід роботи отримав на посаді керівника служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми (ЦЕС) Укренерго, де займався питаннями планування і розвитку основної мережі, приєднанням електроустановок до електричних мереж. Також має досвід роботи диспетчером та керівником диспетчерської служби.

Здобув інженерну освіту за спеціальністю «Електричні станції» в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського».

Нагадаємо, уночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.