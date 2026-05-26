Рух Південним мостом частково обмежено до 29 травня (+схема)
У Києві від вівторка, 26 травня, до п'ятниці, 29 травня, частково обмежуватиметься рух транспорту Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на Правобережній естакаді з боку с. Корчувате в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро.
Ремонтні роботи виконуватимуть у другій і третій смугах руху. У разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть бути змінені.
У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у столиці розпочалися масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.
Також до 31 травня частково обмежено рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці.
До слова, у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.
