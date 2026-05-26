Незаконна забудова у парку «Муромець»: суд наказав звільнити земельну ділянку

З метою упередження незаконного захоплення землі, суд скасував усі незаконні реєстраційні дії

Столична прокуратура через суд домоглася скасування незаконної реєстрації права власності на нерухомість у парку «Муромець», тепер підприємство-порушник зобов'язане знести незаконну споруду та повернути землю місту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За позовом Деснянської окружної прокуратури Господарський суд Києва виніс рішення щодо земельної ділянки площею 0,1224 га на острові «Муромець». Орієнтовна вартість цієї землі становить 4 млн грн.

фото: Київська міська прокуратура

Ділянка належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту.

фото: Київська міська прокуратура

Прокурори довели, що зловмисники використали підроблені документи, аби зареєструвати право власності на будівлю (площею 905,7 кв. м) спочатку за фізичною особою. Згодом цю нерухомість передали до статутного капіталу товариства, щоб незаконно привласнити саму ділянку.

З метою упередження незаконного захоплення землі, суд скасував усі незаконні реєстраційні дії. Тепер товариство зобов'язане привести ділянку в придатний для використання стан: повністю демонтувати нежитлову будівлю та всі інші самовільно зведені конструкції, повернувши землю територіальній громаді.

Нагадаємо, столичні правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, його звинувачують у тому, що він без дозволів облаштував кафе та альтанки на ділянці лісового фонду у Деснянському районі Києва. Йдеться про земельну ділянку у лісовому кварталі Білодібровного лісництва у Деснянському районі столиці. Слідство встановило, що підприємець без будь-яких дозволів облаштував зону відпочинку на земельній ділянці, що належить до земель природно-заповідного фонду.

Також спеціалізована екологічна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про знесення незаконно збудованого об’єкта житлової нерухомості на острові Труханів. Йдеться про звільнення майже 0,5 га землі водного фонду, що була фактично захоплена під приватну забудову.