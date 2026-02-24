Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
Посадовець понад 24 роки життя віддав роботі в «Укренерго»
фото: «Укренерго»

Олексій Брехт декілька днів особисто керував відновлювальними роботами на одному атакованих ворогом енергооб’єктів

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України колишньому очільнику «Укренерго» Олексію Брехту, який загинув під час відновлення одного з енергообʼєктів, пошкоджено після обстрілу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентський указ №138/2026.

Зазначається, що звання було присвоєно Брехту «за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, самовіддане служіння Українському народові».

Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України фото 1

Нагадаємо, колишній виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлювальних робіт на одному з енергооб’єктів, пошкоджених унаслідок масованої атаки РФ. Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

Як повідомляло «Укренерго», Брехт декілька днів особисто керував відновлювальними роботами на одному атакованих ворогом енергооб’єктів. У кар’єрі енергетика було багато різного досвіду і посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби.

В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

23 січня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання.

До слова, народні депутати закликали президента України Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України колишньому очільнику «Укренерго» Олексію Брехту. Нещодавно він закинув під час відновлення одного з пошкоджених енергообʼєктів.

Читайте також:

Теги: Герой України Укренерго Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український лідер: «Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність»
Україна готова утриматись від ударів по Росії – президент
17 лютого, 20:55
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Зеленський: Я вдячний партнерам за готовність допомагати
Зеленський підбив підсумки «Берлінського формату» в Мюнхені
15 лютого, 10:53
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
13 лютого, 23:37
Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу
Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу
12 лютого, 20:42
Атомні електростанції знизили потужність через нічну атаку РФ – Укренерго
Атомні електростанції знизили потужність через нічну атаку РФ – Укренерго
7 лютого, 12:14
Зеленський розповів, кого боїться Путін
Зеленський розповів, кого боїться Путін
5 лютого, 01:56
У січні РФ атакувала Україну 91 балістичною ракетою – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
1 лютого, 22:01
Біля будинків встановлено біотуалети
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
28 сiчня, 17:38

Події в Україні

Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua