Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України

Олексій Брехт декілька днів особисто керував відновлювальними роботами на одному атакованих ворогом енергооб’єктів

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України колишньому очільнику «Укренерго» Олексію Брехту, який загинув під час відновлення одного з енергообʼєктів, пошкоджено після обстрілу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентський указ №138/2026.

Зазначається, що звання було присвоєно Брехту «за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, самовіддане служіння Українському народові».

Нагадаємо, колишній виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлювальних робіт на одному з енергооб’єктів, пошкоджених унаслідок масованої атаки РФ. Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

Як повідомляло «Укренерго», Брехт декілька днів особисто керував відновлювальними роботами на одному атакованих ворогом енергооб’єктів. У кар’єрі енергетика було багато різного досвіду і посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби.

В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

23 січня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання.

До слова, народні депутати закликали президента України Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України колишньому очільнику «Укренерго» Олексію Брехту. Нещодавно він закинув під час відновлення одного з пошкоджених енергообʼєктів.