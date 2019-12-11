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    Перетинав шість смуг: у Києві мотоцикліст збив на смерть дідуся (фото)

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    <span lang="UK">81-річний чоловік переходив дорогу у недозволеному місці і потрапив під колеса мотоцикла</span> - Перетинав шість смуг: у Києві мотоцикліст збив на смерть дідуся (фото)
    81-річний чоловік переходив дорогу у недозволеному місці і потрапив під колеса мотоцикла
    Фото: Нацполіція

    В результаті ДТП пішохід загинув на місці, а мотоцикліст потрапив до лікарні

    Слідчі столичної поліції встановлюють обставини смертельної автопригоди за участі мотоцикла, що сталася ввечері 10 грудня у Києві.

    Про це інформує пресслужба поліції.

    Свідки повідомили в поліцію, що на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі мотоцикліст збив пішохода.

    На місці події поліцейські встановили, що 81-річний киянин перетинав проїжджу частину вулиці (шість смуг) у забороненому місці і на нього скоїв наїзд водій мотоцикла «Ямаха».

    Внаслідок автопригоди пішохід від отриманих травм загинув на місці, а мотоцикліста, 38-річного мешканця Чернігівській області, з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

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    Перетинав шість смуг: у Києві мотоцикліст збив на смерть дідуся (фото)
    Перетинав шість смуг: у Києві мотоцикліст збив на смерть дідуся (фото)

    Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Встановлюються обставини автопригоди.

    Національна поліція України ДТП Київ кримінал смерть кияни мотоцикл
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