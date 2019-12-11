Перетинав шість смуг: у Києві мотоцикліст збив на смерть дідуся (фото)



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81-річний чоловік переходив дорогу у недозволеному місці і потрапив під колеса мотоцикла Фото: Нацполіція

В результаті ДТП пішохід загинув на місці, а мотоцикліст потрапив до лікарні

Слідчі столичної поліції встановлюють обставини смертельної автопригоди за участі мотоцикла, що сталася ввечері 10 грудня у Києві.

Про це інформує пресслужба поліції.

Свідки повідомили в поліцію, що на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі мотоцикліст збив пішохода.

На місці події поліцейські встановили, що 81-річний киянин перетинав проїжджу частину вулиці (шість смуг) у забороненому місці і на нього скоїв наїзд водій мотоцикла «Ямаха».

Внаслідок автопригоди пішохід від отриманих травм загинув на місці, а мотоцикліста, 38-річного мешканця Чернігівській області, з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Встановлюються обставини автопригоди.