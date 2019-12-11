Перетинав шість смуг: у Києві мотоцикліст збив на смерть дідуся (фото)
В результаті ДТП пішохід загинув на місці, а мотоцикліст потрапив до лікарні
Слідчі столичної поліції встановлюють обставини смертельної автопригоди за участі мотоцикла, що сталася ввечері 10 грудня у Києві.
Про це інформує пресслужба поліції.
Свідки повідомили в поліцію, що на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі мотоцикліст збив пішохода.
На місці події поліцейські встановили, що 81-річний киянин перетинав проїжджу частину вулиці (шість смуг) у забороненому місці і на нього скоїв наїзд водій мотоцикла «Ямаха».
Внаслідок автопригоди пішохід від отриманих травм загинув на місці, а мотоцикліста, 38-річного мешканця Чернігівській області, з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Встановлюються обставини автопригоди.