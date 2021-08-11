  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Із 12 серпня відновиться рух швидкісного трамвая, але не з усіма зупинками

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Схема руху трамвая&nbsp;№3 залишилась незмінною - Із 12 серпня відновиться рух швидкісного трамвая, але не з усіма зупинками
    Схема руху трамвая №3 залишилась незмінною
    Фото: Артурич

    Рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри» було закрито з 2 червня

    Із 12 серпня відновлюється рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна». Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

    • маршрут №1 – «Станція «Старовокзальна» – Михайлівська Борщагівка»;
    • маршрут №3 – «Станція «Старовокзальна» – станція «Ромена Роллана»;
    • тимчасовий автобусний маршрут №2-Т – «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога».

    У зв’язку з проведенням капітального ремонту трамваї проходитимуть станцію «Індустріальну» транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

    Рух тимчасових автобусних маршрутів №№1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту №2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.

    Рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри» було закрито з 2 червня. Це пов’язано із капітальним ремонтом вулиці Борщагівської у Солом’янському районі.

    До слова, мешканці Києва, що проживають поряд поблизу станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Бульв. Кольцова», скаржаться на шум і скрегіт трамвайних колій. З цього приводу вони неодноразово писали листи та скарги до комунального підприємства «Київпастранс». І комунальники знайшли «високотехнологічне рішення»: працівниця «Київпастрансу» вручну змащує рейки якимось мастилом.

    Нагадаємо також, що з 11 серпня у Києві тимчасово скасують рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319.

    11 серпня вранці на Харківському шосе в Києві трамвай зійшов з рейок.

    Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із 12 серпня відновиться рух швидкісного трамвая, але не з усіма зупинками