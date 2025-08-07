Київські озера «цвітуть»: як місто бореться з водоростями

На озерах столиці міста проводять трирівневе очищення води: механічне, біологічне та використання біопрепаратів

У літній період багато хто помічає, як поверхня води в озерах стає зеленою, з’являються плями та неприємний запах. Це явище називається «цвітінням» водойм і викликане активним розмноженням ціанобактерій – синьо-зелених водоростей. Як з цим бореться місто, розповідає «Главком» з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

В столиці розповіли, як борються з цвітінням води

У відомстві розповіли, що «цвітіння» водойм – це активне розмноження синьо-зелених водоростей під назвою ціанобактерії. Це природне явище, яке відбувається під впливом деяких факторів:

підвищеної температури води;

прямих сонячних променів та надлишку біогенних речовин (азоту й фосфору), що потрапляють у водойми з поверхневим стоком або природним шляхом.

Як очищується вода в озерах

На прикладі пілотного проєкту з озером Віра комунальники провели трирівневе очищення води: механічне, біологічне та використання біопрепаратів.

Результати очищення

Завдяки очищенню отримали такі результати:

перманганатна окислюваність (наявність органічних і неорганічних речовин, що легко окислюються) знизилась на 29,4%;

хімічне споживання кисню – на 30%;

біохімічне споживання кисню – на 5%;

зменшився індекс токсичності води;

кількість ціанобактерій скоротилась майже вдвічі;

вміст хлорели в 1 л води зріс на 8% – ознака покращення екосистеми.

Нагадаємо, весною у деяких районах Києва жителі міста могли відчути специфічний «рибний» запах води. Як пояснив «Київводоканал», що це пов'язано з природним явищем – активним розмноженням діатомових водоростей. За повідомленням відомства, вода залишається безпечною для вживання.