Київські озера «цвітуть»: як місто бореться з водоростями
На озерах столиці міста проводять трирівневе очищення води: механічне, біологічне та використання біопрепаратів
У літній період багато хто помічає, як поверхня води в озерах стає зеленою, з’являються плями та неприємний запах. Це явище називається «цвітінням» водойм і викликане активним розмноженням ціанобактерій – синьо-зелених водоростей. Як з цим бореться місто, розповідає «Главком» з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У відомстві розповіли, що «цвітіння» водойм – це активне розмноження синьо-зелених водоростей під назвою ціанобактерії. Це природне явище, яке відбувається під впливом деяких факторів:
- підвищеної температури води;
- прямих сонячних променів та надлишку біогенних речовин (азоту й фосфору), що потрапляють у водойми з поверхневим стоком або природним шляхом.
Як очищується вода в озерах
На прикладі пілотного проєкту з озером Віра комунальники провели трирівневе очищення води: механічне, біологічне та використання біопрепаратів.
Результати очищення
Завдяки очищенню отримали такі результати:
- перманганатна окислюваність (наявність органічних і неорганічних речовин, що легко окислюються) знизилась на 29,4%;
- хімічне споживання кисню – на 30%;
- біохімічне споживання кисню – на 5%;
- зменшився індекс токсичності води;
- кількість ціанобактерій скоротилась майже вдвічі;
- вміст хлорели в 1 л води зріс на 8% – ознака покращення екосистеми.
Нагадаємо, весною у деяких районах Києва жителі міста могли відчути специфічний «рибний» запах води. Як пояснив «Київводоканал», що це пов'язано з природним явищем – активним розмноженням діатомових водоростей. За повідомленням відомства, вода залишається безпечною для вживання.