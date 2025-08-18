Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби

Тепер петицію має розглянути Київрада

Петиція з проханням звільнити Марину Соловйову з посади директорки Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації набрала шість тисяч голосів, необхідних для розгляду питання у Київраді.

Про це йдеться у розділі «Петиції» на офіційному порталі Києва, інформує «Главком».

Ініціатива була зареєстрована 19 червня. Її авторка Ілона Сухарєва стверджує, буцімто посадовиця «замість боротьби з тими, хто руйнує історичні будівлі, подає позови проти громадських організацій, які ці будівлі захищають».

«Очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА – Марина Соловйова – системно дискредитує памʼяткоохоронну політику Києва. Замість боротьби з тими, хто руйнує історичні будівлі, вона подає позови проти громадських організацій, які ці будівлі захищають. Не реагує на масове знищення спадщини столиці. Не ініціює системних рішень, які мали б це зупинити. У міській раді досі лишається не прийнятим рішення про заборону зносу старовинних будівель віком понад 100 років. Використовує адмінресурс, аби заважати ініціативам відновлення памʼяток», – йдеться в тексті петиції.

Авторка петиції вважає, що така поведінка є несумісною з посадою очільниці Департаменту, що мав би оберігати культурну спадщину від знищення, оскільки її «бездіяльність і політика суперечать Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інтересам територіальної громади міста Києва».

Петиція набрала необхідну кількість голосів, тепер її мають розглянути у Київраді.

Це вже друга петиція з вимогою звільнити Марину Соловйову з посади директорки Департаменту охорони культурної спадщини. Першу зареєстрували 16 вересня 2024 року, утім вона не набрала і половини необхідної для розгляду кількості підписів.

Марина Соловйова – чиновниця, адвокатка та членкиня колегії Київської міської державної адміністрації (КМДА), яка згодом очолила Департамент охорони культурної спадщини.

Народилася 16 листопада 1961 року в місті Лисичанськ Луганської області. У 1988 році закінчила Київський політехнічний інститут, де здобула спеціальність інженера-механіка.

Професійний шлях Марини Соловйової був різноманітним. Вона починала як контролер на заводі, потім працювала диспетчером, бухгалтером та інженером у різних державних і комерційних структурах.

З 2003 року зареєструвалась як фізична особа-підприємець у сфері права, а з 2006 року отримала посвідчення адвоката. Соловйова була учасницею адвокатського об’єднання «Невмержицька, Соловйова та партнери».

Протягом своєї кар'єри Марина Соловйова кілька разів балотувалася до Верховної Ради України та Київської міської ради від партій «Громадянська позиція» та «Удар», але до складу цих органів не потрапила.