Головна Країна Політика
search button user button menu button

У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
Траса М01 поблизу села Скибин у напрямку Києва в перші дні великої війни
фото: скриншот з відео

У соцмережах почали поширювати кадри, зняті на трасі М01 біля села Скибин у напрямку столиці в перші дні повномасштабної війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська армія могла б дістатися Києва за чотири години, проте «танки загрузли в багнюці». У відповідь у мережі з’явилося промовисте відео, передає «Главком».

У соцмережах почали поширювати кадри, зняті на трасі М01 біля села Скибин у напрямку столиці в перші дні повномасштабної війни. Саме тут у березні 2022 року точилися запеклі бої під час наступу російських військ на Київ, зокрема на цій ділянці дороги було знищено колону російської бронетехніки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що РФ могла б дістатися Києва за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також Дональд Трамп заявив, що внаслідок окупації Україна позбавилася узбережжя океану. Росія відібрала в України океанське узбережжя, зазначив американський лідер, вочевидь маючи на увазі півострів Крим та прилеглу акваторію Чорного моря, які РФ незаконно анексувала у 2024 році.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна Київ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що планує запровадити ще більше вторинних санкцій
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
7 серпня, 01:47
Маск був значною фігурою у команді Трампа
Трамп висловився про стосунки з Ілоном Маском
7 серпня, 01:30
В «Ощадбанку» заперечили інформацію про передачу «Гуліверу» держбанкам
«Ощадбанк» скасував передачу ТРЦ «Гулівер» в управління держбанків
1 серпня, 16:12
Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів
Землетрус поблизу Камчатки спричинив цунамі (відео)
30 липня, 07:00
Діана перебувала на сьомому місяці вагітності
Росія вбила 23-річну вагітну у Кам'янському
29 липня, 16:46
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
18 липня, 06:46

Політика

У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
39K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
7411
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2842
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2157
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua