У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська армія могла б дістатися Києва за чотири години, проте «танки загрузли в багнюці». У відповідь у мережі з’явилося промовисте відео, передає «Главком».

У соцмережах почали поширювати кадри, зняті на трасі М01 біля села Скибин у напрямку столиці в перші дні повномасштабної війни. Саме тут у березні 2022 року точилися запеклі бої під час наступу російських військ на Київ, зокрема на цій ділянці дороги було знищено колону російської бронетехніки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що РФ могла б дістатися Києва за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також Дональд Трамп заявив, що внаслідок окупації Україна позбавилася узбережжя океану. Росія відібрала в України океанське узбережжя, зазначив американський лідер, вочевидь маючи на увазі півострів Крим та прилеглу акваторію Чорного моря, які РФ незаконно анексувала у 2024 році.