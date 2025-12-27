Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

ДТЕК запровадив обмеження через масовану атаку

У суботу зранку, 27 грудня, ситуація в енергосистемі Київської області різко ускладнилася. За розпорядженням НЕК «Укренерго», у регіоні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це стало наслідком масованого удару РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, який тривав протягом усієї ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Через складну ситуацію в мережах стабілізаційні графіки, які були оприлюднені напередодні, наразі не діють.

Станом на 11:13 екстрені відключення запроваджені по всій Київській області.

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Читайте також:

Теги: Київщина відключення світла відключення ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
25 грудня, 18:34
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 22 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
21 грудня, 18:46
колаж: glavcom.ua
Як будуть вимикати світло 20 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
19 грудня, 17:55
Жителі міста передавали вогонь з рук у руки як знак довіри й віри у світле майбутнє
Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру (фото)
17 грудня, 17:24
фото: Сергій Парпуланський
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
14 грудня, 05:16
Росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні
Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Що енергетики обіцяють одеситам
12 грудня, 20:05
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
8 грудня, 22:27
РФ атакувала Полтавщину
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
7 грудня, 10:36
Наслідки атаки на Київщину у ніч проти 29 листопада
Київщина: через атаку РФ постраждали два райони – кадри від ДСНС
29 листопада, 06:41

Новини

На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року
На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки (відео)
На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки (відео)
Атака на Київ: у двох районах шахеди влучили у будинки (відео, оновлено)
Атака на Київ: у двох районах шахеди влучили у будинки (відео, оновлено)
У Києві через російську атаку є постраждалі
У Києві через російську атаку є постраждалі
У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua