На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року

ДТЕК запровадив обмеження через масовану атаку

У суботу зранку, 27 грудня, ситуація в енергосистемі Київської області різко ускладнилася. За розпорядженням НЕК «Укренерго», у регіоні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це стало наслідком масованого удару РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, який тривав протягом усієї ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Через складну ситуацію в мережах стабілізаційні графіки, які були оприлюднені напередодні, наразі не діють.

Станом на 11:13 екстрені відключення запроваджені по всій Київській області.

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.