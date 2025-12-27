Головна Київ Новини
У Києві оголошено повітряну тривогу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві оголошено повітряну тривогу
Пройдіть в укриття!

У Києві о 01:01 оголосили повітряну тривогу. О 12:12 оголошено відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки було уражено цивільне судно, яке належить турецькій поромній компанії Cenk Shipping RoRo. 8 жовтня вона почала рейси між турецьким Карасу та портами Одеси.

