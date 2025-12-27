Головна Київ Новини
У Києві обмежено рух червоною лінією метро

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві обмежено рух червоною лінією метро
фото: Київський метрополітен

Поїзди метро курсують до «Арсенальної»

Через складну енергетичну ситуацію в столиці, спричинену черговою атакою на інфраструктуру, роботу київського метрополітену було частково змінено. Наразі обмеження стосуються найбільш завантаженої – червоної гілки підземки. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на КМДА.

Станом на зараз рух поїздів на червоній лінії здійснюється лише на ділянці «Академмістечко» – «Арсенальна».

Поїзди не курсують через Дніпро до лівобережних станцій. Попри складну ситуацію в енергосистемі, метрополітену вдається тримати сталий інтервал руху – 6 хвилин, відповідно до встановлених графіків вихідного дня.

На відміну від червоної, на синій та зеленій лініях метрополітену рух наразі здійснюється без змін. Інтервали руху поїздів на цих гілках відповідають звичайному графіку вихідного дня.

Міська влада нагадує про роль підземки як безпекового об’єкта, зокрема, під час оголошення повітряної тривоги всі підземні станції переходять у режим роботи укриття.

Як відомо, зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

