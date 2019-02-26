Під будинком сина Гладковського активісти розлили «кров» та розсипали «гроші» (фото, відео)



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Активісти прийшли до будинку Ігоря Гладковського в Козині Фото: Національний Корпус

У вікна будинку Гладковського учасники акції жбурляли каміння

У селі Козин на Київщині 26 лютого під будинком Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, відбулася акція протесту після оприлюднення журналістського розслідування, фігурантом якого і став Гладковський-молодший.

Як повідомляє Радіо Свобода, представники націоналістичних організацій («Національний корпус», «Національні дружини») розкидали перед брамою будинку папірці у вигляді грошей та розлили червону фарбу як «символ крові».

Активісти спочатку заявили, що акція «Розкрадаєш оборону України – відрубаємо руки» буде мирною, але незабаром почали застосовувати піротехніку, у вікна будівлі почали жбурляти каміння, а перед входом на подвір’я підпалили штучні гроші, залиті фарбою.

Інформації про постраждалих немає. Поліція склала адмінпротокол про правопорушення.

На момент акції ніхто із будівлі, де проходив протест, не вийшов.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.