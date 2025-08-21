Музей війни презентує виставковий проєкт «Монумент»

Проєкт являє собою мистецький погляд на сучасну історію найвідомішої скульптури України

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться презентація виставкового проєкту «Монумент». Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, інформує «Главком»

Зазначається, що проєкт являє собою мистецький погляд на сучасну історію найвідомішої скульптури України – монумента «Батьківщина-мати» – та її символічну трансформацію під час війни.

Після 24 лютого 2022 року «сталева жінка», що височіє над Дніпром, наче мати-захисниця, стала уособленням незламності українського народу колаж: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України/Facebook

«Після 24 лютого 2022 року «сталева жінка», що височіє над Дніпром, наче мати-захисниця, стала уособленням незламності українського народу. Саме з цього моменту в суспільстві почався процес переосмислення її значення», – ідеться в повідомленні.

Кульмінацією цього шляху стало 6 серпня 2023 року, коли радянський герб на щиті було заміщено Знаком Княжої держави Володимира Великого – Тризубом. Ця історична мить остаточно утвердила монумент як символ боротьби й стійкості українців.

Виставка поєднує документальність і мистецьку візію, відзначили в МКСК. Фотограф Денис Семенець зафіксував монумент у добу історичних змін, а графічний дизайнер Вадим Блонський надав його образу нові смисли, які вже підкорили мільйони користувачів у соцмережах.

Зазначається, що експозиція є проміжним етапом у трирічному процесі переозначення монумента. Вона дозволяє озирнутися на вже зроблене, відчути теперішній момент і поставити собі запитання: якою буде «Батьківщина-мати» в майбутньому?

Це – погляд на скульптуру крізь призму війни та героїчного спротиву українського народу, додали в МКСК.

Презентація відбудеться у четвер, 21 серпня, о 12:00.

Нагадаємо, Музей Другої світової війни висунув оригінальну ідею: дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до монумента «Батьківщина-мати». Про це повідомив директор Музею Юрій Савчук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком», та поділився своїм задумом, який покликаний створити зв'язок між наймолодшими киянами, історією та головним символом столиці. Як зазначає Юрій Савчук, без перебільшення, монумент «Батьківщина-мати» є візитівкою Києва та України. Саме тут сьогодні відбуваються весілля військових, освідчення в коханні та народжуються мрії, що робить його ще більш символічним місцем для такого подарунка новонародженим.

До слова, Національний музей історії України у Другій світовій війні відіграв неочікувану, але важливу роль в обороні Києва на початку повномасштабного російського вторгнення.