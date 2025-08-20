До кінця літа у Дніпровському районі частково обмежено рух транспорту (схема)

Дорожні служби ремонтуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття в напрямку Воскресенського проспекту

Із 21 до 30 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Алішера Навої у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття в напрямку Воскресенського проспекту з 21 до 23 серпня. У зворотному напрямку – з 25 до 30 серпня.

Роботи виконуватимуть поетапно без повного перекриття руху транспорту.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

До 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.