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Стало відомо, чим Україна зможе перехоплювати реактивні «Шахеди»

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Стало відомо, чим Україна зможе перехоплювати реактивні «Шахеди»
Україна може перехоплювати реактивні «Шахеди»
фото з відкритих джерел

У ЦПД заявили, що Україна має перехоплювачі реактивних «Шахедів»

В Україні є перехоплювачі, які спроможні збивати російські реактивні безпілотники типу «Шахед». Про це пише «Главком» з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

Він закликав українців не думати, ніби з реактивними «Шахедами» нічого не можна зробити. За словами Коваленка, вже є розробки, які допоможуть боротися з такими дронами.

«Від реактивних «Шахедів» також є перехоплювачі, тому коли ширяться в пабліках різні історії про «все пропало» – нічого не пропало. Є певні розробки, про які думаю повідомлять у слушний момент», – відзначив він.

Нагадаємо, що Росія почала використовувати новий тип «Шахедів» наприкінці липня. У ніч на 31 липня РФ атакувала ними Київ. Тоді більш ніж 300 дронів і вісім ракет атакували українські міста під час обстрілу. 

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що поява таких безпілотників є відповіддю окупантів на успіх українських зенітних дронів, які ефективно протидіють традиційним баражуючим боєприпасам.

Зі свого боку керівник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що реактивні «Шахеди» мають характерний звук, який відрізняється від попередніх моделей, і радіолокаційно відображаються як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість може бути 500+ км/год.

Нещодавно стало відомо, що Російська Федерація інвестувала у розгортання масового виробництва ударних дронів щонайменше $3 млрд та залучила до виготовлення понад 900 компаній. 

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Теги: росія війна безпілотник дрон Україна

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