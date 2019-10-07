Посеред дороги в Києві горів Bentley (відео)



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У автомобілі Bentley, що стояв на світлофорі, під капотом сталося задимлення Фото: скріншот відео

За вихідні вогнеборці ліквідовували дві автомобільні пожежі

Цими вихідними столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в приватному автотранспорті.

Так, 6 жовтня о 15:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Голосіївському, 122 під час руху зайнявся автомобіль Bentley. «На місце події негайно виїхали рятувальники Голосіївського району. Вже о 15:43 загоряння було ліквідовано. Для гасіння пожежі було застосовано порошковий вогнегасник. Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік та панель приладів автомобіля», - інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

7 жовтня о 01:54 до оперативно-координаційного центру ДСНС надійшов другий дзвінок щодо пожежі в автомобілі. У дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Малиновського, 11Б зайнявся автомобіль Chevrolet. «На місце події було направлено чергове відділення 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 02:23 займання було ліквідовано. Внаслідок загоряння пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття автівки», - повідомили рятувальники.

В результаті цих двох пожеж ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожеж встановлюються.