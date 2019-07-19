Під час пожежі у будинку на Київщині згорів чоловік



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Тіло власника будинку виявили рятувальники

У четвер, 18 липня, пізно ввечері сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. Ківшовата Таращанського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 21:37.

На виклик терміново було направлено черговий караул 15-ї ДПРЧ м. Тараща у складі п’яти осіб.

По прибуттю рятувальників на місце, розвідкою встановлено, що в палаючій будівлі знаходиться власник житлового будинку 1982 року народження без ознак життя, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 22:09 та повністю ліквідовано о 22:25.

Внаслідок пожежі пошкоджено стіни житлового будинку та перекриття на площі 12 кв. м. Пожежею знищено крівлю будинку на площі 20 кв. м.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 15 липня сталася пожежа в житловому будинку в м. Фастів на Київщині. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.