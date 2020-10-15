Під час пожежі в будинку в Києві загинув чоловік



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Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі будинку

Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації загорання

У середу, 14 жовтня, сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку на вул. Новодарницькій, 27 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 17:40.

До місця виклику було направлено вогнеборців із найближчих рятувальних підрозділів, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на третьому поверсі.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1944 року народження.

Пожежу було локалізовано о 17:57 та ліквідовано о 18:02.

Вогнем знищено ліжко, пошкоджені стеля, особисті речі та оздоблення квартири.

До ліквідації було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 14 жовтня ввечері сталося загоряння приватного будинку на вул. Абрикосовій у Подільському районі столиці. Вогонь розповсюдився на сусідній будинок.