На подвір’ї жительки одного із сіл Вінниччини з-під землі почали з’являтися надгробки

Будинок Ольга Шафрайчук розташований на території старовинного єврейського цвинтаря

У селі Жорнище на Вінниччині місцева жителька Ольга Шафрайчук виявила на власному подвір’ї понад 20 давніх єврейських поховань кінця XVIII – початку XIX століття. Надгробки, що почали з’являтися з-під землі через зсуви ґрунту, є частиною старовинного єврейського цвинтаря. Краєзнавці підтвердили історичну цінність знахідки та ініціюють дослідження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Ольга Шафрайчук мешкає у будинку, який дістала у спадок 30 років тому. За її словами, ще 10 років тому на ділянці почали з’являтися перші камʼяні надгробки, проте останнім часом, через зсуви ґрунту, їх стає все більше.

«Я тут наче в раю. Земля благословенна. Самі євреї кажуть: це велика честь — жити на такому місці», – розповіла Ольга Шафрайчук.

За словами краєзнавиці Ярослави Дудюк, на початку ХІХ століття у Жорнищі проживало близько тисячі євреїв. Тут діяли синагога, магазини та мануфактури. Але під час Другої світової війни місцева єврейська громада зазнала знищення: у 1941 році нацисти створили гетто, після чого єврейське життя в селі зникло.

Погреб, де знайшли рештки людських кісток фото: suspilne.media

«Тут і трипільські поселення були, і скіфи, і козаки, польська культура залишила слід. Найбільші спогади у писемних джерелах з 19 століття», – розповіла краєзнавиця.

Нині на ділянці Ольги видно близько 20 могил. Деякі надгробки мають написи на івриті, що підтверджує їхню єврейську приналежність. За словами господині, під час облаштування погребу вона знайшла рештки людських кісток. Їх перепоховали у рові неподалік.

На Вінниччині жінка виявила на подвірʼї понад 20 давніх єврейських поховань

Продавати будинок Ольга не планує. Наразі у міському відділі культури вже ініціювали написання грантової заявки для подальшого дослідження поховань. У майбутньому планують облаштувати екскурсійний маршрут, щоби зберегти та популяризувати культурну спадщину Жорнища.

Нагадаємо, на території старого кладовища у місті Чорнобиль на Вишгородщині невідомі вчинили наругу над похованнями видатних діячів хасидського руху. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Раніше у Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського. Правоохоронцям уже вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту, наразі тривають слідчі дії.

Також у Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків. Також раніше мати загиблого Людмила виявила, що після Великодня з-поміж могильних флагштоків було зламано один і викрадено червоно-чорний прапор.

До слова, у київському сквері, де висадили дерева на честь загиблих українських медійників, викрали дві сакури.