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    Новини

    Серйозна пожежа в Києві: палає багатоповерхівка (фото)

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    Із двох вікон квартири валить чорний дим - Серйозна пожежа в Києві: палає багатоповерхівка (фото)
    Із двох вікон квартири валить чорний дим
    Фото: Київ оперативний

    Пожежа виникла у квартирі багатоповерхівки

    Сьогодні, 17 серпня, вранці виникла серйозна пожежа у житловому будинку на вул. Бориспільській, 4.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Загорання сталося у квартирі на 9 поверсі висотки.

    На місці працюють підрозділи Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про потерпілих та причина загоряння встановлюються.

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    Серйозна пожежа в Києві: палає багатоповерхівка (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: палає багатоповерхівка (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: палає багатоповерхівка (фото)

    Як повідомлялося, 16 серпня сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини.

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