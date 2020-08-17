Серйозна пожежа в Києві: палає багатоповерхівка (фото)



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Із двох вікон квартири валить чорний дим Фото: Київ оперативний

Пожежа виникла у квартирі багатоповерхівки

Сьогодні, 17 серпня, вранці виникла серйозна пожежа у житловому будинку на вул. Бориспільській, 4.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Загорання сталося у квартирі на 9 поверсі висотки.

На місці працюють підрозділи Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про потерпілих та причина загоряння встановлюються.

Як повідомлялося, 16 серпня сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини.