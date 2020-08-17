Серйозна пожежа в Києві: палає багатоповерхівка (фото)
Із двох вікон квартири валить чорний дим
Фото: Київ оперативний
Пожежа виникла у квартирі багатоповерхівки
Сьогодні, 17 серпня, вранці виникла серйозна пожежа у житловому будинку на вул. Бориспільській, 4.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Загорання сталося у квартирі на 9 поверсі висотки.
На місці працюють підрозділи Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про потерпілих та причина загоряння встановлюються.
Як повідомлялося, 16 серпня сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини.