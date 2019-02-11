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    Під Індустріальним мостом у Києві виявлено тіло чоловіка (фото)

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    Тіло чоловіка на сходах під мостом виявили перехожі - Під Індустріальним мостом у Києві виявлено тіло чоловіка (фото)
    Тіло чоловіка на сходах під мостом виявили перехожі
    Фото: Інформатор

    Чоловік спускався по сходах під Індустріальний міст, впав і вдарився головою

    У понеділок, 11 лютого, в Києві під Індустріальним мостом перехожі виявили бездиханне тіло чоловіка.

    Тіло чоловіка виявили близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За даними правоохоронців, чоловікові було близько 40 років. Він спускався по сходах під Індустріальний міст, впав і вдарився головою. Травма виявилася смертельною. Лікарі прибули на місце події, але їм залишалося тільки констатувати факт смерті.

    За інформацією лікарів, у кишені чоловіка були таблетки для серця.

    Співробітники поліції розповіли, що слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

    На місці події працював наряд поліції і карета швидкої допомоги. Деталі трагедії встановлять правоохоронці.

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    Під Індустріальним мостом у Києві виявлено тіло чоловіка (фото)
    Під Індустріальним мостом у Києві виявлено тіло чоловіка (фото)
    Під Індустріальним мостом у Києві виявлено тіло чоловіка (фото)
    Фото: Інформатор

    Раніше в Києві біля Індустріального мосту знайшли труп чоловіка. Тіло лежало на тротуарі поблизу дев'ятиповерхового будинку біля сміттєвих баків.

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