Під Індустріальним мостом у Києві виявлено тіло чоловіка (фото)



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Тіло чоловіка на сходах під мостом виявили перехожі Фото: Інформатор

Чоловік спускався по сходах під Індустріальний міст, впав і вдарився головою

У понеділок, 11 лютого, в Києві під Індустріальним мостом перехожі виявили бездиханне тіло чоловіка.

Тіло чоловіка виявили близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

За даними правоохоронців, чоловікові було близько 40 років. Він спускався по сходах під Індустріальний міст, впав і вдарився головою. Травма виявилася смертельною. Лікарі прибули на місце події, але їм залишалося тільки констатувати факт смерті.

За інформацією лікарів, у кишені чоловіка були таблетки для серця.

Співробітники поліції розповіли, що слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

На місці події працював наряд поліції і карета швидкої допомоги. Деталі трагедії встановлять правоохоронці.

Раніше в Києві біля Індустріального мосту знайшли труп чоловіка. Тіло лежало на тротуарі поблизу дев'ятиповерхового будинку біля сміттєвих баків.