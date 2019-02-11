У ДТП у Києві загинув пішохід: зведення зі столичних доріг



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BMW чиновника Голосіївської РДА Юрія Ткаченка на великій швидкості влетів у Skoda фото: Інформатор

За тиждень у Києві сталося 11 наїздів на пішоходів

За тиждень з 4 по 10 лютого у Києві зафіксовано 763 дорожньо-транспортних пригоди (на попередньому тижні - 762), з них 19 з потерпілими (на попередньому тижні 21). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху» на підставі даних, що надійшли цілодобовим черговим про ДТП у столиці.

За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 22 людини (на попередньому тижні - 24), загинула 1 людина (на попередньому тижні в ДТП загинули 2 людини).

Сталося 11 наїздів на пішоходів, з них 2 - на пішохідних переходах, один пішохід загинув в результаті наїзду поза зоною дії пішохідного переходу.

Нагадаємо, 10 лютого ввечері Volkswagen Touareg протаранив причіп ремонтників на мосту Метро, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

10 лютого на перетині вулиць Радунська і Лісківська Mercedes-Benz Vito спробував повернути на перехресті, не поступившись дорогою Honda Pilot. Уникнути зіткнення не вдалося.

Нагадаємо, заступник голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрій Ткаченко влаштував на Південному мосту в столиці п‘яну ДТП 7 лютого ввечері. Чиновник, який в нетверезому стані керував автівкою, в‘їхав в автомобіль, щодо якого патрульна поліція в цей час оформляла іншу ДТП. Внаслідок зіткнення співробітницю поліції затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

8 лютого вранці мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка.