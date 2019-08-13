На Київщині буде створено національний природний парк (фото)



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Національний природний парк Дніпровсько-Тетерівський буде створено на території Вишгородського та Іванківського районів Київської області Фото: Мінприроди

Відповідний указ направлений на розгляд Кабінету міністрів України

Міністерство екології та природних ресурсів підготувало проект указу президента «Про створення національного природного парку Дніпровсько-Тетерівський».

Парк буде створено на території Вишгородського та Іванківського районів Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Мінприроди.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що створення нового національного природного парку не лише розширить національну екологічну мережу держави, а й сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля в Київській області.

«Нарешті на карті природно-заповідних територій України з’явиться ще один національний природний парк. Дніпровсько-Тетерівський НПП площею 30402,3 га буде створено на території Вишгородського та Іванківського районів Київської області», - розповів міністр.

За його словами, ця територія мала отримати природо-заповідний статус ще 2008 року, проте підготовлений тоді указ президента не був погоджений Дніпровсько-Тетерівським лісомисливським господарством, і залишилася парком лише на папері. На довгі роки ця унікальна територія соснових лісів, боліт, озер та заплав річок, стала улюбленим місцем елітного полювання для друзів Януковича на мисливських землях Сухолуччя.

Сьогодні відповідний указ направлений на розгляд Кабінету міністрів України.

Варто зазначити, що ця територія тривалий час була закрита для місцевого населення і відвідувачів. Свого часу тут знаходились мисливські угіддя радянсько-партійної верхівки, і потрапити сюди простим людям було неможливо.

«Прикро проводити такі паралелі, але саме це обмеження втручання людини дало можливість зберегти за 60 кілометрів від столиці одну з найбільш диких ділянок природи на Київщині. Нині це - унікальна лісова та водно-болотна фауна. Тут знайшли свій притулок сірі журавлі, чорні лелеки, орлани-білохвости та цілий ряд інших рідкісних птахів та звірів, занесених до Червоної книги. Є тут рослинні угруповання занесених до Зеленої книги та види оселищ, що охороняються Бернською конвенцією», - каже Семерак.

Міністр також звертає увагу, що збільшення неконтрольованих відвідувачів, неналежний рівень охорони території та відсутність наукового підходу до збереження ставить під загрозу ці природні цінності.

За його словами, на території майбутнього парку лишилася розвинена транспортна та господарська мережа. Вона успішно може бути використана на користь туристичної інфраструктури та облаштування парку. Самою територією угідь прокладено понад 20 км бездоганних доріг, які можна використовувати для велопрогулянок.

«Новий національний природний парк розташований близько від Києва і має усі шанси стати каталізатором сталого розвитку регіону та базою для розвитку рекреаційної, туристичної, еколого-освітньої, природоохоронної, наукової діяльності. А головне – ми збережемо в центрі України, унікальний куточок дикої природи і збільшимо площу природозаповідних земель», - підкреслює Семерак.