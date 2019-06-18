Під Києвом чоловік погрожував підірвати будинок (фото)



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Чоловік привіз боєприпаси із зони АТО Фото: Нацполіція

Поліція вилучила у чоловіка арсенал боєприпасів

55-річний чоловік, зателефонувавши на спецлінію 102, повідомив правоохоронцям про рішення підірвати будинок в смт Димер Вишгородського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Група реагування патрульної поліції виїхала на місце події та виявила громадянина в нетверезому стані. Чоловік заявив, що має три мішечки з порохом, якими він мав намір підірвати будинок.

Під час огляду приміщення правоохоронці також виявили 237 набоїв до автоматичної зброї. Боєприпаси працівники поліції вилучили, а також з’ясували, що все це чоловік привіз із зони АТО, де брав участь в бойових діях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.