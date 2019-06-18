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    Під Києвом чоловік погрожував підірвати будинок (фото)

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    Чоловік&nbsp;привіз боєприпаси із зони АТО - Під Києвом чоловік погрожував підірвати будинок (фото)
    Чоловік привіз боєприпаси із зони АТО
    Фото: Нацполіція

    Поліція вилучила у чоловіка арсенал боєприпасів

    55-річний чоловік, зателефонувавши на спецлінію 102, повідомив правоохоронцям про рішення підірвати будинок в смт Димер Вишгородського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Група реагування патрульної поліції виїхала на місце події та виявила громадянина в нетверезому стані. Чоловік заявив, що має три мішечки з порохом, якими він мав намір підірвати будинок.

    Під час огляду приміщення правоохоронці також виявили 237 набоїв до автоматичної зброї. Боєприпаси працівники поліції вилучили, а також з’ясували, що все це чоловік привіз із зони АТО, де брав участь в бойових діях.

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    Під Києвом чоловік погрожував підірвати будинок (фото)
    Під Києвом чоловік погрожував підірвати будинок (фото)
    Під Києвом чоловік погрожував підірвати будинок (фото)
    Під Києвом чоловік погрожував підірвати будинок (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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