Заарештовано чоловіка, який обкрадав офіси в центрі Києва

За підозрою у пограбуванні офісів поліція затримала раніше судимого 37-річного чоловіка

Грабіжник викрадав із офісів техніку та інші цінні речі

До столичної поліції із заявами про пограбування звернулись власники офісних приміщень, які розташовані на провулку Політехнічному та проспекті Перемоги. Вони розповіли, що невідомий проникав у середину будівель та викрадав речі і техніку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали підозрюваного.

«Ми з’ясували, що зловмисник скоював крадіжки у нічний час. Чоловік шляхом злому дверей проникав у будівлю і викрадав звідти техніку та інші цінності», - розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

Раніше судимого 37-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили у правопорушника мобільні телефони та інші речові докази, які він викрав з офісів.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно оперативники затримали чоловіка, який підпалив офіс на вулиці Грушевського в Києві.