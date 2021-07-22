Під Києвом чотирирічні близнюки блукали дорогою серед ночі (відео)

Упродовж декількох годин поліцейські встановили місце проживання дітей

На спецлінію поліції «102» близько першої години ночі надійшло повідомлення про те, що в селі Тарасівка, що під Києвом, на проїжджій частині блукають двоє малолітніх хлопчиків. На місце події негайно прибув наряд реагування патрульної поліції Боярського відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці посадили дітлахів у службове авто та розпочали обхід дворів для встановлення батьків малечі та їхнього місця проживання.

Упродовж декількох годин поліцейські встановили місце проживання дітей та передали малих мандрівників батькам.

Як з’ясували поліцейські, у родині виховується п’ятеро неповнолітніх дітей. Вночі, коли уся сім’я спала, двоє 4-річних братів вирішили нишком перелізти через паркан, щоб піти погуляти.

На батьків складено адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (невиконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків по вихованню дітей).