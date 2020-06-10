Під Києвом діти вирішили розважитися і повідомили до поліції про вбивство



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Працівники поліції встановили неповнолітніх, які надали неправдиве повідомлення про злочин

Відповідати за розваги бешкетників доведеться батькам

До поліції надійшло повідомлення, що в с. Гора Бориспільського району виявлено тіло чоловіка без ознак життя із ножовим пораненням, що нанесли йому невідомі. Більше заявники не надали жодної інформації, і зв'язок обірвався.

За вказаною адресою негайно прибули поліцейські. Однак там вони виявили в новобудові чоловіка, який здивувався приїзду поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зворотного зв’язку із заявником про вбивство не було. Поліцейським вдалося оперативним шляхом виявити його місце перебування.

Туди прибув наряд поліції охорони та група реагування патрульної поліції – інформація про вбивство не підтвердилась.

Заявниками виявилися четверо неповнолітніх дітей, віком 12-14 років, які відпочивали на озері в с. Мала Олександрівка та вирішили у такий спосіб розважитися.

За такі недитячі витівки працівники поліції скали на їхніх батьків адміністративні протоколи за частинами 1, 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), які будуть направлені на розгляд до суду.

Також у поліції повідомили, що упродовж 2020 року до поліції Київщини надійшло майже 4 тисячі заяв та повідомлень про злочини, які під час перевірки не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

За такими фактами слідчі поліції відкрили 27 кримінальних проваджень за ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України.

Також поліція притягнула 340 осіб до адміністративної відповідальності за ст. 183 КУПАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).