В Одесі 12-річний водій влаштував автоперегони з поліцією (відео)



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Хлопець тікав від поліції на пробитих колесах, дорогою зніс стовп і спалив двигун

Хлопчик вів машину, сидячи на подушці

В Одесі поліція з переслідуванням затримала малолітнього водія, який врізався в стовп. Виявилось, що автівкою кермував 12-річний підліток.

За інформацією ресурсу «Е-95», малолітній гонщик врізався в стовп і замкнувся в машині.

Поки правоохоронці намагалися дістати його з машини, хлопець вдарив на газ і спробував утікти.

Підлітка наздогнали і розбили скло в машині, щоб дістати юного гонщика.

Повідомляється, що хлопчик вів машину сидячи на подушці.

Тим часом ресурс «Х.я Одесса» уточнює, що ця історія почалася ще вдень, коли мати посадила за кермо сина, який її збив, трошки провіз на капоті і поїхав. Повідомляється, що хлопчика зупинили, передали матері, а ввечері він знову сів за кермо... За інформацією ресурсу, хлопець тікав від поліції на пробитих колесах, по дорозі зніс стовп і спалив двигун.