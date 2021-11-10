Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)
До лікарні потрапили двоє осіб
9 листопада близько 20 години у Борисполі на автошляху Р-03 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Автопригода трапилася поблизу повороту до села Кучаків.
29-річний водій автомобіля Mercedes sprinter здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, під керуванням 42-річного киянина.
Внаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes sprinter та 27-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Обох потерпілих жителів столиці госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 9 листопада на проспекті Бажана в Києві автомобіль служби таксі Bolt вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.