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    Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)

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    Один із мікроавтобусів перекинувся - Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)
    Один із мікроавтобусів перекинувся
    фото: Патрульна поліція Київської області

    До лікарні потрапили двоє осіб

    9 листопада близько 20 години у Борисполі на автошляху Р-03 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Автопригода трапилася поблизу повороту до села Кучаків.

    29-річний водій автомобіля Mercedes sprinter здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, під керуванням 42-річного киянина.

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    Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)
    Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)
    Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)
    Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)

    Внаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes sprinter та 27-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Обох потерпілих жителів столиці госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події.

    Нагадаємо, 9 листопада на проспекті Бажана в Києві автомобіль служби таксі Bolt вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль
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    Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)