Під Києвом дорогу не поділили дві автівки Mercedes, є постраждалі (фото)

До лікарні потрапили двоє осіб

9 листопада близько 20 години у Борисполі на автошляху Р-03 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Автопригода трапилася поблизу повороту до села Кучаків.

29-річний водій автомобіля Mercedes sprinter здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, під керуванням 42-річного киянина.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes sprinter та 27-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Обох потерпілих жителів столиці госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 9 листопада на проспекті Бажана в Києві автомобіль служби таксі Bolt вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.