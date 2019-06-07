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    Під Києвом дворічний хлопчик упав у каналізаційний люк (фото)

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    На місці&nbsp;події працювала слідчо-оперативна група - Під Києвом дворічний хлопчик упав у каналізаційний люк (фото)
    На місці події працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Нацполіція

    Хлопчик наступив на люк, і він перекинувся

    У четвер, 6 червня, на території одного з житлових комплексів Василькова у каналізаційний люк впала дворічна дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Мати з маленьким хлопчиком йшли по вулиці. Жінка вела сина за руку та, коли хлопчик наступив на люк, не втримала і дитина провалилась», - розповіли в поліції.

    Хлопчика доставили до місцевої лікарні. Його обстежують лікарі.

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    На місці події працювала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції. Аварійний люк огородили захисною стрічкою.

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    Під Києвом дворічний хлопчик упав у каналізаційний люк (фото)
    Під Києвом дворічний хлопчик упав у каналізаційний люк (фото)
    Під Києвом дворічний хлопчик упав у каналізаційний люк (фото)

    Як повідомлялося, 31 травня в Ірпені літня жінка впала у колодязь.

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