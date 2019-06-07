Під Києвом дворічний хлопчик упав у каналізаційний люк (фото)
На місці події працювала слідчо-оперативна група
Фото: Нацполіція
Хлопчик наступив на люк, і він перекинувся
У четвер, 6 червня, на території одного з житлових комплексів Василькова у каналізаційний люк впала дворічна дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.
«Мати з маленьким хлопчиком йшли по вулиці. Жінка вела сина за руку та, коли хлопчик наступив на люк, не втримала і дитина провалилась», - розповіли в поліції.
Хлопчика доставили до місцевої лікарні. Його обстежують лікарі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції. Аварійний люк огородили захисною стрічкою.
Як повідомлялося, 31 травня в Ірпені літня жінка впала у колодязь.