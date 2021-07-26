У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)

Aquamarine очищує канал від рослинності та сміття

Протягом літньо-осіннього періоду 2021 року комбайн буде задіяний і на інших столичних водних локаціях

В акваторії Русанівського каналу у Дніпровському районі Києва працює плаваючий комбайн канадського виробництва Aquamarine. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Плесо».

Машина довжиною 10 м і вагою 3 тонни призначена для скошування водної рослинності та прибирання плаваючого сміття.

«Техніка обладнана конвеєрними механізмами, які дозволяють збирати з води рослинні рештки та дрібні предмети і вивантажувати їх на берег для подальшого вивезення та утилізації. Aquamarine приводиться в рух за допомогою лопаточних гребних коліс. Комбайном керує один оператор», – розповіли комунальники.

Наразі КП «Плесо» проводить розчищення Русанівського каналу з метою запобігання надмірному заростанню русла.

Протягом літньо-осіннього періоду 2021 року комбайн буде задіяний і на інших столичних локаціях. Планується, зокрема, скошування водоростей в межах акваторій офіційних муніципальних пляжів.

Читайте також: