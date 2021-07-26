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    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)

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    Aquamarine очищує канал від рослинності та сміття - У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    Aquamarine очищує канал від рослинності та сміття
    Фото: КП «Плесо»

    Протягом літньо-осіннього періоду 2021 року комбайн буде задіяний і на інших столичних водних локаціях

    В акваторії Русанівського каналу у Дніпровському районі Києва працює плаваючий комбайн канадського виробництва Aquamarine. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Плесо».

    Машина довжиною 10 м і вагою 3 тонни призначена для скошування водної рослинності та прибирання плаваючого сміття.

    «Техніка обладнана конвеєрними механізмами, які дозволяють збирати з води рослинні рештки та дрібні предмети і вивантажувати їх на берег для подальшого вивезення та утилізації. Aquamarine приводиться в рух за допомогою лопаточних гребних коліс. Комбайном керує один оператор», – розповіли комунальники.

    Наразі КП «Плесо» проводить розчищення Русанівського каналу з метою запобігання надмірному заростанню русла.

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    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)
    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)

    Протягом літньо-осіннього періоду 2021 року комбайн буде задіяний і на інших столичних локаціях. Планується, зокрема, скошування водоростей в межах акваторій офіційних муніципальних пляжів.

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    Теги: Київ Русанівка сміття водойма
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    У Русанівському каналі плаває комбайн (фото)